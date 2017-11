CR7 tem o pior começo no Campeonato Espanhol desde que chegou ao Real

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual Bola de Ouro da Fifa, o português Cristiano Ronaldo marcou apenas um gol nos oito primeiros jogos que fez pelo Campeonato Espanhol. É o pior começo de temporada desde que o atacante chegou ao Real Madrid em 2009. Cabe ressaltar que o atleta não participou das quatro primeiras rodadas da competição porque estava suspenso. O único gol de Cristiano Ronaldo ocorreu na oitava rodada durante a partida contra o Getafe. Naquela ocasião, ele foi decisivo marcando aos 40 minutos do segundo tempo o gol que decidiu a vitória por 2 a 1. A má fase do atacante coincide com um começo de ano fraco do Real Madrid no Campeonato Espanhol. Acostumado a brigar nas cabeças, o clube é o terceiro lugar e está 10 pontos atrás do líder Barcelona. O segundo lugar é o Valencia, que tem um jogo a menos e pode abrir seis pontos de vantagem. Mas a performance de Cristiano Ronaldo é muito melhor na Liga dos Campeões. Foram realizadas quatro partidas e o português fez seis gols, sendo artilheiro da competição. Ainda assim, o desempenho no torneio causou problemas no vestiário depois da derrota por 3 a 1 para o Tottenham na última partida. Os jornais espanhóis publicaram que havia um mal-estar entre Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos. A intriga teria nascido depois que o atacante afirmou que o Real Madrid está mais fraco nesta temporada que na anterior.