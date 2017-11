Gabriel Dias, do Paraná, fica perto de acerto com o Inter

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está perto de contratar o volante Gabriel Dias, de 23 anos, que disputou a última Série B pelo Paraná. O jogador tem vínculo até 31 de dezembro com o Palmeiras e fica livre a partir de então. A reportagem apurou que ele foi oferecido ao Internacional e o rendimento pelo time paranaense agradou. O trâmite dos próximos dias visa assinatura de um vínculo de três temporadas, ainda não sacramentado. Gabriel por pouco não foi vendido ao Moreirense, de Portugal. Chegou a ser chamado de volta pelo Palmeiras no meio do ano para ser negociado, mas recusou a proposta dos europeus e permaneceu no Paraná até o fim de seu vínculo. A contratação pelo Inter não demanda investimento. Livre de qualquer vínculo, o jogador deve apenas assinar a ligação ao clube gaúcho a partir de janeiro do ano que vem.