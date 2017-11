Estrela da televisão argentina quer Xuxa em programa comemorativo

(foto: Reprodução)

A apresentadora argentina Susana Giménez vai comemorar 30 anos de Telefe com um programa especial, dia 17 de dezembro, direto de um dos mais famosos espaços de shows em Buenos Aires, o Teatro Gran Rex. E já existe uma negociação em andamento para que Xuxa possa estar entre os muitos convidados internacionais dessa noite. Ela desembarcou, terça-feira, em Buenos Aires, para um compromisso particular, mas deverá voltar em dezembro, caso as conversas avancem. Como se sabe, Xuxa e Susana são amigas de muito tempo, desde quando dividiam espaços na programação da mesma Telefe. Alguns dos principais momentos da brasileira na Argentina foram compartilhados no palco de Susana. Programas festivos à parte, Xuxa já está com tudo muito bem encaminhado para mais uma temporada do ‘Dancing Brasil’, a terceira. Tanto é assim que a Record, a partir de amanhã, iniciará audições em SP, depois Rio e em Minas, na busca de profissionais de dança para o programa.

Liberdade – O ‘Estrelas do Brasil’, da Angélica, na Globo, vai dedicar um episódio à região da Liberdade, em São Paulo. Na pauta, Angélica e convidados conhecem e mostram ao público um pouco do dia a dia do bairro. O programa vai ao ar no próximo dia 25.

Avaliação

Ao fim desta temporada o ‘Adnight Show’ passará por uma avaliação na Globo. Segundo apurado, o programa de Marcelo Adnet tem recebido boas críticas internas, mas, existe o desejo de procurar evitar, ao máximo, repetições de brincadeiras entre uma temporada e outra.

Top 3

Amanhã, serão conhecidos os três finalistas do ‘Masterchef Profissionais’. O encerramento do programa na Band vai acontecer no dia 5 de dezembro. Tudo como manda o figurino: prova gravada, mas anúncio ao vivo.

Exathlon

A mesma Band ainda não decidiu como será feito o anúncio do vencedor da primeira temporada do ‘Exathlon Brasil’. Se nos mesmos moldes do “Masterchef”, ou totalmente gravado. O programa fica no ar até a segunda quinzena de dezembro. Também por aí, deverá sair uma informação oficial sobre a próxima edição, se haverá ou não.

Não procede

A Globo não sondou ninguém do atual grupo do ‘Pânico na Band’, ao contrário dos boatos disparados nas redes sociais. E não sondou, entre outras razões, porque ainda existe um contrato de todos em vigência com a PNC, empresa do Tutinha.

Se deu bem

Bruno Kott entrou em ‘Malhação – Viva a Diferença’ para fazer uma participação como Ernesto, professor de física do Colégio Grupo. O personagem foi escrito por Cao Hamburger em homenagem ao seu pai, Ernst Wolfgang Hamburger, que iniciou trajetória acadêmica na pesquisa nuclear e enveredou para a divulgação da ciência, área na qual recebeu diversos prêmios. Detalhe: o trabalho de Kott agradou tanto, que ele acabou fechando um contrato longo com a Globo.

Cinema

Rafael Canedo, que gravou a série ‘Brasil a bordo’, da Globo, foi escalado para ser o protagonista do novo longa-metragem do Oswaldo Montenegro, ‘O Vale Encantado’. Rafael será o príncipe das histórias infantis, onde personagens levam uma vida normal e são convocados para entrar no sonho das crianças. Trabalhos no Rio de Janeiro.

Fila das 18 horas

Assinada por Duca Rachid e Thelma Guedes, ‘Sal da Terra’, novela na fila das 18 horas, terá o seu trabalho de gravação realizado inteiramente no Brasil. A novela vai abordar o drama de uma família síria, obrigada a fugir de sua terra natal, por causa de uma guerra civil. O roteiro entra em produção em abril do ano que vem e a direção será de Amora Mautner.

Ordem de exibição

‘Tempo de Amar’, de Alcides Nogueira, irá entregar o horário para ‘Orgulho e Paixão’, de Marcos Bernstein. Só depois virá ‘Sal da Terra’, da dupla Duca e Thelma, com Renato Góes à frente do elenco.

Terça diferente – Por casal do futebol na próxima quinta-feira(23), com o Flamengo na disputa da Sul-Americana, o ‘The Voice’ será exibido nesta terça (21), dia em que terá início a ‘Fase das Batalhas’. Cada técnico terá seis vozes disputando a nova fase.

Bate – Rebate

Com ‘Pega Pega’ entrando nas últimas semanas, Elizabeth Savalla ainda não tem um próximo trabalho definido na Globo...

... No entanto, não chega a ser novidade que Aguinaldo Silva pretende contar com essa grande atriz em seu próximo trabalho na emissora...

... O autor, aliás, está de volta ao Brasil, depois de outra longa temporada em Portugal.

‘Malhação – Vidas Brasileiras’, com adaptação de Patrícia Moretzsohn, inicia preparação com seus atores em dezembro. O elenco já está praticamente fechado...

... As gravações vão começar em janeiro nos Estúdios Globo e a estreia, continua marcada para março. Esta edição de ‘Malhação’ terá como característica um elenco bem enxuto.

Anderson Di Rizzi começou a gravar ‘O Outro Lado do Paraíso’.

Confirmado: a equipe de ‘Deus Salve o Rei’ vai mesmo utilizar o Estúdio A, para a retomada dos trabalhos...

... Lá, serão reconstruídos os cenários que foram destruídos no incêndio.

A menina Isabella Koppel, ex-Globo, já grava como Lorena – filha de Juliana Silveira e Fernando Pavão, em ‘Apocalipse’, novela da Record.

C´est fini

Encerrada passagem pelo ‘Domingão’, Renata Longaray pretende continuar na área de Entretenimento e vai aguardar propostas. É o que ela declarou para colegas de sua antiga emissora, a BandNews. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!