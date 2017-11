Bruno Mars atualiza embalos de sábado à noite em show no Rio

MARCO AURÉLIO CANÔNICO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Com um show relativamente curto (15 músicas, 90 minutos), mas energético e muito eficiente, o cantor americano Bruno Mars, 32, atualizou os embalos de sábado à noite para a plateia que lotou praça da Apoteose, no Rio, ontem (18). Em sua segunda passagem pelo Brasil (a primeira foi em 2012), o havaiano mostrou porque é um dos mais badalados artistas da atualidade -dono de cinco prêmios Grammy, inúmeros hits e vendas multimilionárias. Apoiado por uma grande e versátil banda, ele fez as 35 mil pessoas que esgotaram os ingressos (segundo a organização) dançarem, cantarem e se divertirem com sua mistura de hip-hop, dance, r&b, soul, funk e rock. O repertório privilegiou seu disco mais recente, "24K Magic" (2016), que dominou a primeira metade do show. A sequência de abertura, com "Finesse" (basicamente um Michael Jackson dos anos 1990), "24K Magic" (já um grande sucesso entre os fãs, apesar de recente), "Treasure" (do disco anterior) e "Perm" (funky, com seu batidão contagiante) serviu como um compacto do que se veria até o final: muitos fogos de artifício, um imenso paredão de luzes móveis, que deu o clima de pista de dança (e também serviu como telão em alguns momentos), muita dança e balanço. Vestindo bermuda, camiseta e tênis, boné e cordões de ouro, Mars é um pentatleta da música (e sua a camisa como se estivesse numa Olimpíada): canta, dança, pula, toca guitarra e anima a audiência. Vindo de uma família de músicos, escolado nos palcos desde a infância, o havaiano domina os truques de animador de auditório: mantém-se permanentemente conectado à plateia, deslocando-se por todos os cantos para se dirigir a quem está em cada lado do sambódromo, convoca a participação dos fãs ("Is Rio in the house?"), faz brincadeiras e fala português ("Eu quero você, gatinha", diz, na romântica "Calling All My Lovelies"). Mars também canta à vera, como se nota principalmente nas baladas, quando solta seus agudos com afinação. Não por acaso, um dos melhores momentos da noite foi sua interpretação de "When I Was Your Man", acompanhado apenas pelo piano e pelas vozes da multidão. Ainda que abra espaço para momentos românticos e até um roqueiro, com "Runnaway Baby" e seu riff de guitarra marcante, o que domina a noite é mesmo o clima de balada. Acompanhado de oito músicos -os Hoolingans, que também dançam e fazem backing vocals-, o cantor requebra, saltita e faz passinhos variados, trazendo consigo a plateia predominantemente jovem e feminina. O ápice da ferveção vem no bis, com a dobradinha "Locked Out of Heaven" e "Uptown Funk", dois megassucessos radiofônicos que sintetizam as qualidades de Mars: olhando para o passado (para as bandas de doo-wop dos anos 1950, a Motown dos anos 60, James Brown e Michael Jackson de todas as épocas), ele faz música pop moderna que cola no ouvido e convida a dançar. O cantor se apresenta novamente na praça da Apoteose, neste domingo (19). Depois, leva seu show ao estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 22 e 23/11-o primeiro deles, com ingressos esgotados.