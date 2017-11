Projetos sociais de São Paulo podem concorrer a R$ 360 mil para 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Fundação Salvador Arena está com concorrência aberta até o fim de novembro para selecionar 18 projetos sociais de Grande São Paulo e Baixada Santista para receber R$ 360 mil cada no próximo ano. Além do recurso, as ONGs selecionadas irão receber assessoria para execução da iniciativa inscrita e capacitação nas áreas de gestão profissional e sustentabilidade financeira. As informações são da Agência Brasil. É preciso que os projetos tenham impacto nos municípios de Bertioga, Caieiras, Carapicuíba, Cubatão, Diadema, Embu das Artes, Embu-Guaçú, Ferraz de Vasconcelos, Guarujá, Guarulhos, Itanhaém, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mauá, Mongaguá, Osasco, Peruíbe, Poá, Praia Grande, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, São Vicente, Suzano e Taboão da Serra. O resultado das selecionadas será divulgado em abril, e os repasses devem ser iniciados na sequência. A iniciativa integra o Programa de Apoio a Projetos Sociais, criado pela Fundação Salvador Arena para fortalecer o terceiro setor. Nos últimos quatro anos, já foram investidos R$ 9,2 milhões em mais de 700 projetos sociais que beneficiaram mais de 1 milhão de pessoas. Para participar, é preciso preencher o formulário disponível on-line e enviá-lo por correio até 30 de novembro para Avenida Caminho do Mar, 2.652, Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP - CEP 09612-000.