Assessor de deputado Coronel Telhada é assassinado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sargento aposentado da Polícia Militar e assessor do deputado estadual Coronel Telhada (PSDB) Hermes Vieira da Silva foi assassinado a tiros no início da tarde deste domingo (19) na região de AE Carvalho (zona leste de São Paulo). De acordo com a PM, por volta das 12h40, dois homens se aproximaram do policial que estava numa feira livre na rua Flor de caboclo, no bairro Parque Guarani. O policial reagiu e houve um confronto, segundo a polícia. Baleado na cabeça e no peito, o policial foi socorrido e levado ao Hospital Ermelino Matarazzo, mas não resistiu aos ferimentos. A dupla fugiu, e não se sabe se algum deles se feriu. Além de atuar como assessor, Silva frequentava a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, da qual Telhada também faz parte. O coronel aposentado disse em seu perfil nas redes sociais que o amigo foi vítima de uma emboscada. "Amigos, acaba de me chegar a confirmação de que meu assessor e amigo há mais de 25 anos, Sargento Hermes Vieira da Silva, acaba de falecer, vítima de ataque criminoso numa feira na zona leste, onde vagabundos ainda desconhecidos o emboscaram e o executaram com um tiro no peito e na cabeça", disse.