Lavagem na Igreja do Rosário marca o mês da 'Consciência Negra'

A tradicional lavagem das escadarias da antiga Igreja do Rosário dos Homens Preto de São Benedito, ontem, marcou o ponto alto da programação do mês da Consciência Negra em Curitiba. O ato aconteceu no setor histórico pela manhã, seguido de inter-religioso no interior da igreja, que reuniu representantes das mais diversas denominações religiosas.

Após a tradicional lavagem das escadas com flores e perfumes, teve início o cortejo com os Batuqueiros, saindo da Fonte da Memória (Praça Garibaldi) até o marco do Pelourinho, passando pelas gameleiras sagradas da Praça Tiradentes.

Segundo dados do Censo do IBGE de 2010, a população negra ou parda em Curitiba representa 19,7% do total de habitantes na Capital, o que daria quase 400 mil indivíduos.