Africanos vencem no masculino e no feminino

Os atletas africanos Mejam Reginald Lucian, da Tanzânia e o queniano Dicson Kiplagat venceram a prova masculina da 21ª Maratona de Curitiba, realizada na manhã de ontem. O primeiro colocado concluiu a prova em 2h23min01, enquanto o segundo fechou em 2h23min48. O terceiro lugar do pódio foi conquistado pelo brasileiro Samuel Ribeiro, que cruzou a linha de chegada em 2h24min30.

Na prova feminina a vitória também foi para uma atleta africana. A tanzaniana Anjelina John Yumba dominou a disputa desde o iniciou e finalizou o percurso em 2h38min45, com dez minutos de vantagem sobre a segunda colocada, a catarinense Janete Tedesco. O terceiro lugar foi de Adriana Domingos da Silva, com 2h49min04 de tempo na prova.

A 21ª Maratona de Curitiba foi realizada pela Global Vita em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Esta edição contou com a participação de 6.500 atletas inscritos para as provas de 42km, 10km e 5km.

Considerada uma das corridas mais desafiadoras do país, a Maratona de Curitiba teve 42,195 mil metros de percurso, passando por 29 bairros da cidade, com trechos de aclives e declives que exigiram boa condição física dos atletas.

A Maratona de Curitiba distribuiu mais de R$ 50 mil em premiação, sendo R$ 6,5 mil para os campeões nas categorias masculino e feminino. Por reconhecimento aos corredores locais, foram premiados em dinheiro os melhores atletas curitibanos que participaram das três primeiras etapas do Circuito Adulto de Corrida