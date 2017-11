Cartórios do Paraná fazem 465 registros de nascimento por dia

O volume de serviços oferecidos pelos cartórios de Registro Civil do Paqraná é grande. No ano passado foram emitidos documentos que oficializaram 60 mil casamentos e aproximadamente 157 mil registros de nascimento foram realizados, uma média de 465 atos por dia, segundo informações do Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Estado do Paraná (Irpen).

O mesmo acontece com os serviços oferecidos pelos cartórios extrajudiciais. Em 2016, mais de 424 mil escrituras foram realizadas só nos Tabelionatos de Notas do estado, uma média de 1,1 mil por dia, apontam dados do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal (CNB/CF). Entre os atos mais lavrados estão as procurações, com mais de 170 mil registros, compra e venda de imóveis, com 118 mil, e declarações com pouco mais de 17 mil documentos.

Os dados foram divulgados para comemorar o Dia do Notário e do Registrador, no dia 18 de novembro, data criada em 2007.