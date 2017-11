Temporal derruba pedaço de árvore, e parque infantil é atingido nos Jardins

JORGE SOUFEN JR. E FABIO PAGOTTO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um pedaço gigante que se soltou de uma árvore durante o temporal que atingiu a capital na noite deste sábado (18) destruiu o parque infantil de uma praça na alameda Jaú, nos Jardins (zona oeste de SP). O parque estava fechado no momento do acidente e ninguém se feriu. A árvore, de aproximadamente 25 metros de altura (oito andares), fica na calçada, em frente ao parque Jaú. O pedaço de tronco e os galhos se soltaram por volta das 21h. Destruíram uma grade, calçamento e brinquedos do parquinho (como balanços e gira-gira). O Corpo de Bombeiros interditou a área do acidente com faixas com o alerta "não ultrapasse", mas a prefeitura não fechou a área de lazer. De manhã e de tarde, frequentadores circulavam dentro da praça —inclusive na região interditada. O parquinho foi reformado há alguns meses, segundo moradores da região. Eles afirmaram que uma placa informava que a obra custou cerca de R$ 80 mil. Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil não se manifestaram até a publicação desta reportagem.