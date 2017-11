Centro da vida é resistir, diz Emicida, que grava primeiro DVD da carreira

VICTORIA AZEVEDO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Zumbi e o Quilombo dos Palmares eram um Laboratório Fantasma. Foi um núcleo de pessoas que não concordava com a sociedade que o cercava e que resistiu até o último momento", diz o rapper paulistano Emicida, 32, criador do selo que compara ao quilombo, no intervalo de um ensaio em São Paulo. O Laboratório Fantasma engloba gravadora, grife, loja virtual, entre outros braços. Com blusa branca listrada, corrente de ouro até o umbigo, e calça, jaqueta e boné verdes (como o ramo de arruda na orelha), o cantor se prepara para gravar seu primeiro DVD, "10 Anos de Triunfo", nesta segunda (20), dia da Consciência Negra. "Não quero que as pessoas centrem tudo o que eu faço em um combate. É resistência, é um exercício pleno de humanidade. Se você tirar o racismo da minha vida, a minha música continuar existindo." Ao lado de convidados como Caetano Veloso, Rael e Pitty, o cantor inclui inéditas e marcos da carreira -da primeira mixtape, "Pra quem Já Mordeu um Cachorro por Comida até que Eu Cheguei Longe" (2009), ao último disco "Língua Franca" (2017). "Foi sangrento fazer o set list. Imagina você colocar todos os filhos na frente de uma mãe e questionar qual deles deve ir pra faculdade." Apesar do avanço do streaming, ele preza a gravação de um CD ou DVD. "O interessante é a possibilidade de ocupar de 40 minutos a uma hora no tempo das pessoas com determinado conceito, contando uma história." GRAVAÇÃO DO DVD 'DEZ ANOS DE TRIUNFO' Quando: segunda (20), às 20h30 Onde: Audio (av. Francisco Matarazzo, 694, em São Paulo-SP; tel. 3862-8279) Quanto: R$ 120; 18 anos