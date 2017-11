Eva Wilma e José de Abreu farão 2ª temporada de série sobre velhice

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Eva Wilma, 83, e o ator José de Abreu, 71, farão parte da segunda temporada de "Os Experientes", série da Globo que estreou em 2015 sobre velhice. De acordo com o colunista Fernando Oliveira, do jornal "Agora", a produtora O2 começa a gravar as primeiras cenas no próximo mês. A previsão é que "Os Experientes" vá ao ar em 2018. Na primeira temporada, cada episódio da série dos diretores Fernando e Quico Meirelles tinha aproximadamente 40 minutos de duração e trazia uma história independente, com elenco diferente e apenas o tema da terceira idade em comum. O último trabalho de Eva Wilma na Globo foi em 2015 na novela "Verdades Secretas". José de Abreu também não atua na emissora desde 2015, quando fez "A Regra do Jogo".