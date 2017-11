Mugabe faz discurso na TV e não anuncia renúncia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cercado por militares, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, discursou em rede de televisão neste domingo (19) e afirmou que presidirá o próximo congresso partidário. Mugabe não anunciou sua renúncia ao cargo, como haviam antecipado fontes próximas ao chefe de Estado. "O congresso [do partido governista] deve ser realizado nas próximas semanas e eu vou presidir os debates", disse o líder, de 93 anos, que está sendo pressionado pelo exército, pelas ruas e por seu partido para que renuncie. Pouco antes do discurso televisionado, uma fonte próxima a Mugabe —que está no poder há 37 anos— disse que o presidente havia aceitado deixar o cargo, algo descartado com sua mensagem. No sábado (18), as ruas da capital Harare foram tomadas por manifestações pedindo a renúncia daquele que foi herói na luta pela independência e hoje é um ditador —e que na última semana perdeu consideravelmente seus apoios. Pouco antes do discurso na TV, Mugabe foi destituído do cargo de presidente de seu próprio partido, o governista Zanu-PF, e substituído pelo ex-vice-presidente Emmerson Manangagwa. O partido deu ainda a Mugabe até o meio-dia desta segunda (20) para que renunciasse ao cargo de presidente ou enfrentasse então um impeachment. "O camarada Robert Mugabe deve se demitir da presidência do Zimbábue e, se não fizer isso até segunda ao meio dia (...) o presidente do Parlamento iniciará o procedimento de destituição", declarou o porta-voz do Zanu-PF, Simon Khaye Moyo, depois de uma reunião de emergência do partido em Harare para discutir a profunda crise política do país. "O camarada Emmerson Mnangagwa foi eleito presidente e primeiro secretário do Zanu-PF e designado candidato do partido às eleições gerais de 2018", declarou Moyo. A primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, também foi expulsa do Zanu-PF. "Grace está na lista de personalidades que vão ser excluídas do partido", informou o porta-voz do Zanu-PF. "A mulher [de Mugabe] e outros se aproveitaram da delicada situação para usurpar o poder e saquear os recursos do Estado", afirmou, por sua vez, outro dirigente do partido, Obert Mpofu.