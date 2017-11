PM salva homem de afogamento no Passeio Público

Homem de cerca de 50 anos caiu no lago do Passeio Público (foto: PMPR/divulgação)

Um homem de cerca de 50 anos, que caiu no lago do Passeio público no Centro de Curitiba, foi salvo pelo soldado Lincoln Zapszalka da Polícia Militar no sábado (19), por volta das 11h30. Após os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada pelo Siate ao Hospital Cajuru para atendimento médico. O homem foi tirado da água inconsciente e agora passa bem.

Uma pessoa que passava por ali procurou a Companhia da PM, que fica dentro do parque, e informou ao soldado que um homem havia caído no lago e estava se afogando. “Eu prontamente corri até o local e tirei a gandola [camisa da farda] e o sinto de guarnição pulei no lago, com o restante da farda, onde o homem estava com o rosto virado para baixo, se debatendo, se afogando, com metade do corpo já submerso, e comecei a puxá-lo para a margem”, conta Zapszalka.

Segundo o soldado, o homem estava no local mais fundo então teve que nadar um pouco e depois, durante a retirada conseguiu andar um pouco. “Ele estava com grau 2 de afogamento, fizemos a lateralização da vítima, que vomitou bastante e acionamos o Corpo de Bombeiros, que chegou rapidamente.” Após retirar o homem da água, Zapszalka contou com a ajuda de seu parceiro de trabalho, soldado Antunes.

Para Zapszalka foi uma situação inesperada, mas muito gratificante. “Me sinto gratificado porque ajudei ao próximo; estava numa rotina normal do trabalho quando me deparei com uma situação adversa, que se eu não tomasse atitude teríamos mais um óbito, mai uma família triste, em sofrimento. É um sentimento de dever cumprido, eu mesmo me superei, consegui fazer os procedimentos e salvar aquele homem”.