Festa do Morango nos dias 9 e 10 de dezembro chega à sua 47ª edição

Morango com nata: tradicional (foto: Paulo Szostak/PMSJP)

Nos dias 9 e 10 de dezembro será realizada a 47ª edição da Festa do Morango da Comunidade Nossa Senhora de Fátima em São José dos Pinhais. O evento, que tem apoio da Prefeitura, já é tradicional e é realizado com o objetivo de tornar a cidade conhecida, mostrar a hospitalidade da população, e ressaltar que o Município é um grade produtor da fruta e também arrecadar fundos para o término das obras de reforma e ampliação da Igreja Nossa Senhora de Fátima, hoje paróquia da diocese de São José dos Pinhais.

Criada em 1970, a Festa do Morango é uma das principais festividades que são realizadas no Município. Desde então, morango com nata é a principal sobremesa servida na festa. Neste ano não será diferente; com um cardápio variado e preços acessíveis, quem passar pela festa também poderá participar de um show de prêmios, com bilhetes sendo vendidos a R$ 5. A expectativa de público para a 47ª edição da Festa do Morango, que terá parque de diversões da Goldem Parque instalado no campo da igreja, é de 20 mil pessoas.

No dia 9, até as 18 horas, a programação será voltada para o público infantil e, quando a noite cair, acontece o concurso da Rainha da Festa e também uma apresentação do cantor Henrique Bressato. Será realizado ainda o Jantar Campeiro. No domingo, além de todas as guloseimas, também será realizado um almoço com costela fogo de chão, maionese, risoto, saladas e churrasco.

+ informações você pode obter na página do Facebook; 47 Festa do Morango.