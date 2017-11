Curitiba e Pinhais lançam seus eventos de Natal

Natal no Paço: atração curitibana (foto: Luiz Costa/SMCS)

Curitiba e Pinhais abrem nesta semana as suas atrações de Natal. Em Curitiba, a abertura da programação do Natal será na quarta-feira com uma solenidade ao ar livre, no Centro Histórico, em que os sinos tocarão e "anjos" anunciarão a chegada do espírito natalino. Em Pinhais, a Campanha V8iva o Natal de Pinhais já está nas ruas, mas na quinta-feira será aberta a Casa do Papai Noel, que integra a programação de fim de ano da cidade.

Com o tema Luz dos Pinhais: Natal de Curitiba, a programação de fim de ano da capital paranaense vai resgatar o espírito natalino e enaltecer valores culturais e tradições dos povos que formaram a cidade. Os espetáculos começam na quarta-feira e vão até 23 de dezembro. Também haverá decoração especial, até o dia 6 de janeiro.

Na Capital já estão confirmados dezenas de atrações, como o Coral de Crianças do Palácio Avenida e projeções no Paço Municipal. Na Rua XV de Novembro, a Rua das Flores, haverá decoração especial natalina, que contará com a Árvore da Vida, ornamentada com flores, e estrelas de Belém

Em Pinhais, além da Casa do Papai Noel, a Prefeitura prepara a apresentação de uma Cantata com mil vozes, no Bosque Municipal, dia 9 de dezembro, e uma campanha de arrecadação de brinquedos. A Casa do Papai Noel também fica no Bosque Municipal, e fica aberta para visitação até o dia 23 de dezembro.