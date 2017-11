Alvaro lança pré-candidatura

Alvaro Dias: elogios à Lava Jato (foto: Franklin de Freitas)

O senador Alvaro Dias (Podemos) lançou ontem sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2018 em um evento na Assembleia Legislativa de São Paulo, discursando contra os partidos políticos - que definiu como atores de um “quadro deteriorado”, que “mergulhou pais num oceano de dificuldades. Discursando em evento promovido pela juventude de seu partido, ele elogiou as ações de combate à corrupção do Ministério Público, da Justiça e da Polícia Federal. Citou dois “ícones da Justiça”: os juízes da lava Jato Sergio Moro e Marcelo Bretas).

“Ou (os políticos) mudamos, ou seremos atropelados por esse sentimento irresistível”, afirmou. “Organizações criminosas”, “lavanderias do dinheiro público”, “filhos do Petrolão” e “sanguessugas” foram alguns dos termos que o senador usou para se referir à classe política.

Ele afirmou discordar de “muitos analistas” que veem, neste momento, uma possibilidade de polarização eleitoral entre o ex-presidente Lula (PT), à esquerda, e o deputado federal (Jair Bolsonaro), à direita. O senador registrou 4% das intenções de voto na última pesquisa Datafolha, em outubro. Lula tem 36% e Bolsonaro, 16%.

“Há no inconsciente coletivo um movimento que emerge, avassalador, contra os velhos conceitos, que estão arraigados ainda entre os analistas”, ele diz. “Imagino as pessoas lúcidas, conscientes de que a omissão pode ser tragédia política renovada.” Ele diz apostar que o PSDB, que deixou em 2015, enfrentará rejeição nas urnas em 2018. Os tucanos veem algumas de suas principais lideranças, como os senadores José Serra (SP) e Aécio Neves (MG), atingidos pelas investigações da Lava Jato.

Além disso, o partido tem vivido uma divisão interna sobre permanecer ou desembarcar do governo Temer. “O PSDB já perdeu várias eleições e deve perder mais uma, como consequência exatamente do seu perfil de partido cartorial, com decisões impostas de cima para baixo. (A sigla) não exercita internamente a democracia e promove divergências internas.”

Para Dias, sua antiga legenda “está no campo dos partidos rejeitados, que a população indica que não pretende votar” e “sofrerá as consequências de suas últimas atitudes, especialmente quando aderiu ao PMDB no impeachment [de Dilma Rousseff], em vez de requerer o impeachment completo”.

O Podemos, a que Alvaro Dias se filiou em 1º de julho deste ano, é o sétimo partido do senador.