Atlético-GO empata nos acréscimos e evita rebaixamento para a Série B

SÃO PAULO,SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-GO ainda precisa de um milagre, mas continua vivo na Série A do Campeonato Brasileiro. O time goiano estava sendo rebaixado até os 46min do segundo tempo; foi quando Luiz Fernando marcou e garantiu empate por 1 a 1 com a Chapecoense, em jogo disputado na tarde deste domingo (19), no estádio Olímpico (GO). Com o resultado, o Atlético-GO foi aos 34 pontos e ficou a seis de distância do Vitória, que também empatou a sua partida (1 a 1 com o Cruzeiro). Portanto, com mais duas rodadas pela frente, o time goiano ainda tem chances matemáticas de evitar o descenso. A Chapecoense alcançou uma marca de oito jogos sem derrotas na competição nacional. A última derrota aconteceu há mais de um mês: dia 15 de outubro, 1 a 0 contra o Flamengo, na Arena Condá. Atlético-GO e Chapecoense voltam a campo no próximo domingo (26). A equipe goiana visita o Grêmio na Arena Grêmio, às 17h, enquanto a Chape visita o Bahia na Fonte Nova, às 19h. ATLÉTICO-GO Klever, Jonathan (Marcão Silva), William Alves, Gilvan, Breno Lopes, André Castro, Igor (Jefferson Nem), Andrigo, Jorginho, Luz Fernando, Diego Costa T.: João Paulo Sanches CHAPECOENSE Jandrei, Apodi, Douglas, Fabrício Bruno, Reinaldo, Amaral, Moisés Ribeiro, João Pedro (Lucas Mineiro), Luiz Antonio (Lucas Marques), Arthur, Tulio de Melo (Rodrigo Pelezinho) T.: Gilson Kleina