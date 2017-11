(foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Faltando menos de um mês para o encerramento dos trabalhos, a Assembleia Legislativa começa a semana com a pauta cheia. Hoje, os deputados votam em primeiro turno projeto do governo que cria o Programa Estadual de Resíduos Sólidos – Paraná Resíduos. Segundo o governo, a medida visa apoiar a gestão integrada de resíduos sólidos nos municípios paranaenses, além de atender os princípios e diretrizes definidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecida em lei federal.

Incentivos

De acordo com o texto, o Paraná Resíduos será desenvolvido com base em ações de incentivo à educação ambiental, coleta, valorização dos resíduos, tratamento, aproveitamento energético, disposição final ambientalmente adequada e logística reversa. A proposição também prevê a criação de incentivos que propiciem a geração de oportunidades de negócios compromissados com a sustentabilidade socioambiental, devendo contar, ainda, com a efetiva interação e participação da sociedade paranaense.

Competência

Também será votada em primeiro turno a Proposta de Emenda à Constituição dos deputados Ademar Traiano (PSDB) e Luiz Claudio Romanelli (PSB), que prevê a alteração do artigo 87 da Constituição Estadual, que trata das competências privativas do governador do Estado. De acordo com a proposta, o chefe do Executivo poderá dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos; e sobre a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

Doadores

O projeto de lei que isenta doadores de sangue do pagamento de taxas de inscrição nos concursos públicos realizados pelo Estado será votado em terceira discussão. De acordo com a proposta, para ter direito à isenção, o doador deverá comprovar que realizou, no mínimo, duas doações dentro do período de doze meses, conforme emenda apresentada pelo deputado Claudio Palozi (PSC). O texto original, assinado pelo deputado Paulo Litro (PSDB), exigia no mínimo três doações dentro do período de um ano.

Veto

Também está na pauta veto do governo do Estado contra projeto aprovado pela Assembleia que concede desconto de 50% em eventos culturais artísticos para doadores de sangue. A proposta tem como objetivo estender o benefício a mais categorias de doadores, como os doadores regulares de plaquetas de sangue; de medula óssea; de órgãos; de tecidos musculoesqueléticos; de leite materno; bem como a um acompanhante de pessoas com deficiência e aos associados das APAEs.

Mais Brasil

O movimento “Mais Brasil Menos Brasília (+Brasil –Brasília) Pacto Federativo” será oficialmente lançado na Assembleia hoje durante evento marcado para o Plenarinho da Casa. O lançamento na Alep atende a uma proposição do deputado estadual Guto Silva (PSD), para quem o modelo tributário atual concentra enorme parte do arrecadado em impostos para a União, fomentando uma situação de dependência dos Estados em relação ao poder central.

Circo

A Câmara Municipal de Curitiba analisa em primeiro turno, amanhã, projeto que pretende regulamentar a instalação de circos itinerantes na cidade. De iniciativa dos vereadores Dona Lourdes e Mauro Ignácio, ambos do PSB, e Goura (PDT), a proposição afirma que a Prefeitura de Curitiba poderá conceder gratuitamente a utilização temporária de bens públicos para a circulação dos espetáculos circenses.A matéria aponta que a utilização de espaços públicos ocorreria mediante a oferta de contrapartidas acordadas com a Fundação Cultural de Curitiba (FCC).