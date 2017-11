Harvey Weinstein montou equipe para barrar acusações

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo o jornal britânico "The Guardian", o produtor Harvey Weinstein teria contratado uma equipe para evitar que novas acusações de assédio sexual que o comprometessem viessem à tona. Sua equipe teria investigado 91 profissionais da indústria cinematográfica, entre atores, assessores de imprensa, investidores e outros, para verificar o que eles sabiam sobre a má-conduta de Weinstein e se algum deles pretendia divulgar essas informações. A lista teria sido montada no início do ano, meses antes da insurgência de acusações que implicaram sua demissão na própria empresa após uma matéria de denúncia publicada em outubro pelo "New York Times". Mais de 50 nomes teriam sido destacados em vermelho, indicando prioridade. Entre eles estavam os das atrizes Rose McGowan, Sophie Dix e Laura Madden, que vieram a público denunciar assédios e estupros de Weinstein. Harvey Weinstein é acusado por mais de cem mulheres, entre elas estrelas do cinema como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow —denúncias que vão de assédio a estupro. Weinstein afirma que todas essas relações foram consensuais.