Vitória cede empate ao Cruzeiro e se complica no Brasileiro

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Vitória e Cruzeiro não saíram de um empate em 1 a 1 na tarde deste domingo (19) no Barradão. O time mandante abriu o placar com gol de David em cobrança de pênalti. Alisson, de cabeça, igualou o marcador em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Cruzeiro chega à quarta colocação, com 56 pontos, superando o Santos, que entra em campo ainda neste domingo. Os comandados de Vagner Mancini ficam na 16ª posição, com 40, um a mais que a Ponte Preta, primeira da zona de rebaixamento. Os paulistas ainda entram em campo nesta rodada. A primeira finalização do confronto válido pela 36ª rodada do Campeoanto Brasileiro ocorreu somente aos 20 minutos do primeiro tempo. Antes da partida se iniciar, o Vitória era dono do sexto melhor ataque, com 45 gols, enquanto o Cruzeiro ocupava a oitava posição, com 44. O curioso é que a conclusão acarretou em um gol do mandante. David marcou em cobrança de pênalti. Revelação das divisões de base do Vitória, o atacante David chegou ao sexto gol na atual edição do Campeonato Brasileiro. O atacante é o terceiro colocado na lista de artilheiros da equipe no torneio. Ele está atrás somente de Neilton e Tréllez, com sete e oito gols, respectivamente. O garoto tem se destacado na equipe de Vagner Mancini, sobretudo pelas jogadas ofensivas. Enquanto contou com Jonata (centroavante de ofício) em campo, o Cruzeiro finalizou em duas oportunidades. Léo e Henrique acertaram as traves de Fernando Miguel. Depois da saída do jovem que pertence ao CRB, a equipe foi mais vezes ao ataque. O número de chutes aumentou consideravelmente. Foram nove conclusões desde a saída do garoto de 19 anos. O Cruzeiro parou na trave de Fernando Miguel em três vezes no jogo ocorrido no Barradão. No primeiro tempo, Léo e Henrique acertaram a trave adversária. O primeiro, em lance do zagueiro, foi após falta cobrada por Bryan. A segunda, em jogada do volante, foi uma pancada no travessão. Na volta do intervalo, Bryan foi quem mandou no travessão. O lateral esquerdo recebe de Alisson e mandou no poste. VITÓRIA Fernando Miguel; Patric, Wallace Reis, Kanu e Geferson; Fillipe Soutto (Ramon - 22'/2ºT), Uillian Correia (Neilton - 33'/2ºT), José Welison e Yago (André Lima - 14'/2ºT); David e Tréllez. T.: Vagner Mancini. CRUZEIRO Fábio; Rafael Galhardo (Judivan - 28'/2ºT), Léo, Murilo e Bryan; Henrique, Lucas Romero, Alisson, Rafinha (Messidoro - 18'/2ºT) e Giorgian De Arrascaeta; Jonata (Élber - 38'/1ºT). T.: Mano Menezes. Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP/Fifa) Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP/Fifa) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP/Fifa) Público/Renda: 14.315 torcedores; 13.095 pagantes/R$ 140.774,00 Cartão amarelo: Kanu, Yago, Neilton (Vitória); Rafael Galhardo, Alisson (Cruzeiro) Gols: David, aos 20 minutos do primeiro tempo (CRU); e Alisson, aos 31 minutos do segundo tempo (VIT)