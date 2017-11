Anitta e J Balvin lançam o single ‘Downtown’

Em mais uma parceria internacional, Anitta lançou na madrugada de ontem o single ‘Downtown’. Ao contrário das duas últimas músicas da cantora, cantadas em inglês, o novo lançamento internacional da brasileira é em espanhol. Com a participação de J Balvin, colombiano que também é parte do sucesso Mi Gente, ‘Downtown ‘deve ter o clipe oficial, gravado em Nova York, lançado hoje.

Cinema

‘Liga da Justiça’ decepciona nas bilheterias na estreia

‘Liga da Justiça’ estreou na liderança das bilheterias, com US$ 96 milhões em seu primeiro fim de semana. Porém, o filme – que reúne heróis como Batman, Mulher-Maravilha, Flash, Aquaman e Superman – ficou abaixo das primeiras estimativas, que eram entre US$ 100 e 120 milhões. A título de comparação, ‘Batman Vs Superman’ teve US$ 70 milhões de vantagem nas bilheterias. Também estreante no fim de semana, ‘Extraordinário’ ficou com o segundo lugar. A adaptação cinematográfica o livro de R.J. Palacio arrecadou US$ 27 milhões. O longa conta a história de um menino de dez anos chamado Auggie Pullman, que tem uma deformidade facial e luta para mostrar aos novos colegas de escola que é apenas um garoto comum. O topo 5 das bilheterias ainda tem ‘Thor: Ragnarok’ (US$ 21,7 milhões), ‘Pai em Dose Dupla 2’ (US$ 14,8 milhões) e ‘Assassinato no Expresso do Oriente’, com US$ 13,8 milhões.

Cinema

Novo ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ ganha data de estreia

A Warner Bros divulgou mais informações sobre a sequência de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’, que pertence ao universo de Harry Potter — as duas sagas saíram dos livros da escritora JK Rowling. Nas imagens e vídeo divulgado pela produtora, os fãs podem ver, pela primeira vez, Jude Law no papel de Dumbledore e Johnny Depp no papel de Gellert Grindelwald. O título em inglês será ‘Fantastic Beasts: The Crimes of Grindenwald’ ou ‘Animais Fantásticos: Os crimes de Grindenwald’, em tradução livre. O longa vai estrear no dia 16 de novembro de 2018. Muitos fãs da saga, porém, não gostaram de ter Depp envolvido no filme após ele ter sido acusado de agredir Amber Heard e editaram as imagens excluindo o ator.

Celebridade

Gretchen faz versão de música de Dua Lipa para seu canal no YouTube

A rainha dos memes e do rebolado, Gretchen, lançou esta semana um canal no YouTube em que postará suas próprias versões de músicas conhecidas. E a estreia não foi pouca coisa. A primeira música divulgada por Gretchen em seu canal é uma versão para a canção ‘New Rules’, da cantora pop inglesa Dua Lipa. A versão da rainha tem participação de seu filho Gabriel Miranda.

Imbróglio

Justiça manda companhia aérea indenizar garota que perdeu shows no RS

A 3.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou a Gol Linhas Aéreas a pagar indenização por danos morais a uma garota que perdeu show musical devido ao atraso de cerca de quatro horas no voo que a levaria de Florianópolis a Porto Alegre. A jovem tinha comprado ingresso para assistir a um show das bandas Judas Priest, Motorhead e Ozzy Osbourne, na capital gaúcha. O voodeveria aterrissar às 16h40, mas chegou somente após as 21h. A autora da ação será indenizada em R$ 9,3 mil. A Gol alegou que parte da tripulação havia atingido o máximo de horas de jornada de trabalho e não poderia seguir viagem. Mas perdeu por unanimidade.

Níver do dia

Luís Fernando Guimarães

ator brasileiro

68 anos