Dimitrov vence algoz de Federer e é o campeão do ATP Finals

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jogo muito disputado, nervoso e cheio de erros dos dois lados. Assim foi a disputa da final das Finais da ATP neste domingo (19) entre Dimitrov e Groffin. A búlgaro levou a melhor depois de duas horas e meia de jogo e venceu por 2 a 1 parciais de 7/5, 4/6 e 6/3. Foram precisos quatro match points para Dimitrov confirmar o primeiro troféu do ATP Finals de sua carreira. Ninguém esperava uma final do 6º do mundo, Grigor Dimitrov, contra o 8º, David Goffin, ainda mais com Roger Federer ficando pelo caminho na semifinal, mas foi o que aconteceu. O belga Goffin chegou à final credenciado pela vitória sobre o suíço e entrou em quadra em Londres neste domingo (19) bastante solto. O retrospecto, no entanto, era a favor de Dimitrov, batido apenas uma vez por Goffin. O belga, inclusive, foi vencido pelo búlgaro na fase de grupos do ATP Finals, quando Dimitrov venceu por 2 sets a 0. O jogo começou bastante corrido, com Goffin ditando o ritmo de jogo e saindo na vantagem no placar. Mais solto, o belga parecia que fecharia a etapa com tranquilidade e chegou a ficar na frente por 4 games a 2. Dimitrov, no entanto, usou a agressividade de Goffin contra ele mesmo, acalmou-se no jogo e virou o set para 5/4. A partida continuou bastante disputada. Os erros dos dois jogadores deixaram o último game chegar a 10 minutos de duração. Por fim, o búlgaro conseguiu quebrar o belga e fechou 7/5.