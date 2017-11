Fluminense recebe Ponte Preta em final contra o rebaixamento

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fluminense e Ponte Preta assumiram o clima de decisão para o encontro desta segunda-feira (20), a partir das 17h, no Maracanã. As duas equipes são concorrentes diretas na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Em 35 rodadas, os cariocas, na 15ª colocação, somaram 43 pontos. Já a Ponte é a primeira equipe no Z-4, com 39. “É um jogo para encarar como uma final. Não há como adiar isso porque podemos nos complicar. Espero que possamos liquidar logo essa questão da permanência na Série A”, disse o atacante Henrique Dourado. Importante peça do Fluminense na temporada, o centroavante ainda vive uma disputa pessoal na competição. Dourado tem 17 gols, um a menos que o corintiano Jô, artilheiro até então. “O principal objetivo é se livrar do rebaixamento. Saindo disso, eu também posso ir em busca da artilharia”, completou. Com Dourado no ataque, o técnico Abel Braga ainda terá boas notícias para a linha defensiva. O lateral esquerdo Marlon e o zagueiro Renato Chaves voltam ao time titular após cumprirem suspensão. A novidade da Ponte também estará na zaga. Marlon irá formar dupla com Yago após Rodrigo ter sido diagnosticado com lesão. FLUMINENSE Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Henrique e Marlon; Marlon Freitas, Douglas e Sornoza; Gustavo Scarpa, Marcos Júnior e Henrique Dourado. T.: Abel Braga. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Marllon, Yago e Jeferson; Naldo, Wendel, Danilo Barcelos e Léo Artur; Lucca e Léo Gamalho. T.: Eduardo Baptista Estádio: Maracanã, no Rio Horário: 17h desta segunda Juiz: Anderson Daronco (RS)