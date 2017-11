Epidemia de opiáceos preocupa Estados Unidos

No meio das folhas amontoadas na grama, uma cor mais forte chama a atenção. O laranja flúor de centenas de capinhas de agulha na ponta de cada seringa destoa da paisagem do bosque como um estranho sinal de alerta. “Isso aqui estava limpo, mas olha só agora”, apontava Clara Cardelle, enquanto recolhia os tubinhos do chão do Highbridge. O parque no extremo norte de Manhattan é um dos pontos de Nova York mais afetados pelo vício em opiáceos. “Este é o lugar aonde as pessoas vêm para usar.” Ela, que injeta heroína uma ou duas vezes por dia e agora trabalha num grupo de tratamento a viciados, tem os olhos treinados para escanear a mata em busca das seringas. Mas também tem lembranças de outra cor ainda muito frescas na memória. Debaixo da ponte que leva ao distrito do Bronx, estão barracas e caixas de papelão. É um dos refúgios daqueles que, como o amigo de Cardelle, fogem de suas casas na hora de usar as drogas que mataram pelo menos 53,3 mil americanos no ano passado, 1.374 deles de overdose só na maior metrópole do país.

ZIMBÁBUE

Não renuncia

Cercado por militares, o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, discursou em rede de televisão ontem e afirmou que presidirá o próximo congresso partidário. Mugabe não anunciou sua renúncia ao cargo, como haviam antecipado fontes próximas ao chefe de Estado. “O congresso [do partido governista] deve ser realizado nas próximas semanas e eu vou presidir os debates”, disse o líder, de 93 anos, que está sendo pressionado pelo exército, pelas ruas e por seu partido para que renuncie. Pouco antes, fontes haviam dito que ele renunciaria.

SÍRIA

Derrota

As forças pró-governo derrotaram o Estado islâmico na sua última grande fortaleza na Síria, deixando os militantes para defender apenas franjas de território no país e um local fora da capital, Damasco, relataram ontem a imprensa estatal e um grupo de monitoramento. Também ontem, civis acabaram mortos, enquanto forças governamentais e rebeldes trocavam tiros em frente a Damasco e Homs, a terceiro maior cidade da Síria. Oito civis morreram com bombas dos rebeldes em Homs, que também colocaram o moinho de farinha al-Walid da cidade está fora de serviço.

IRÃ

Ultimato

A Arábia Saudita pediu ontem a outras nações árabes que tomassem uma decisão “séria e honesta” contra o Irã, dizendo que mostrar indulgência com Teerã apenas vai encorajar o país a pressionar com “agressão” e “intromissão” nos assuntos internos dos países árabes. Em reunião de ministros do exterior árabes no Cairo, o ministro Adel Al-Jubeir disse que o grupo precisava tomar uma decisão “não comprometera” ao lidar com o Irã. Ele citou um míssel balístico Lançado por rebeldes apoiados pelo Irã no Iêmen no início deste mês.

PAPA

Pobres

O papa Francisco celebrou uma missa em homenagem aos mais pobres ontem, criticando a indiferença das pessoas em relação à situação dos mais necessitados. A Basílica de São Pedro foi lotada por pessoas que vieram acompanhar o pontífice realizar a primeira comemoração do “Dia Mundial dos Pobres”. Francisco criticou os que pensam que a pobreza é problema “da sociedade, não meu”, afirmando que uma vida “sem pecados apenas não é suficiente”. Ele afirmou também que a ajuda aos mais pobres é um “passaporte ao paraíso”.