Após derrota, Camacho diz que Corinthians entregou gols para o Flamengo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians fez, neste domingo (19), o primeiro jogo desde que conquistou o hepta campeonato na última quarta-feira e, na Ilha do Urubu, acabou derrotado pelo Flamengo por 3 a 0. Após o duelo, o volante Camacho lamentou a postura do time alvinegro dentro de campo. "A gente deixou muito a desejar no primeiro tempo. Entregamos três gols para eles, e eles não criaram as jogadas", disse o jogador, que revelou a dura dada pelo técnico Fábio Carille após os três gols sofridos na primeira etapa. "Tomamos uma bronca no intervalo e entramos mais ligados no segundo tempo. Espero que a gente possa fazer um grande jogo contra o Atlético-MG diante da nossa torcida", acrescentou. O campeão brasileiro de 2017 volta a campo no próximo domingo, quando reencontrará a torcida na Arena no duelo diante do Galo. FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Mancuello (Rodinei), Felipe Vizeu (Lincoln) e Geuvânio (Éverton Ribeiro). T.: Reinaldo Rueda CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos (Giovanni Augusto), Camacho, M. Gabriel (Pedrinho) e Romero (Rodrigo Figueiredo); Jô. T.: Fábio Carille Árbitro: Wagner Reway (MT) Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) Público/Renda: 13.491/R$ 294.198,00 Cartões amarelos: Geuvânio, Pará, Rhodolfo e Rafael Vaz (Flamengo); Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Romero e Léo Príncipe (Corinthians) Gols: Mancuello, aos 20 do primeiro tempo (FLA); Diego, aos 32 minutos do primeiro tempo (FLA); e Felipe Vizeu, aos 45 minutos do primeiro tempo (FLA)