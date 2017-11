Petros diz que árbitro admitiu erro em cartão e sai irritado com assistente

BRUNO GROSSI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 13 minutos do segundo tempo do empate sem gols entre São Paulo e Botafogo, o árbitro Wilton Pereira Sampaio aplicou um cartão amarelo por reclamação para Petros, irado com lance em que o juiz desviou a bola e cedeu contra-ataque aos cariocas. No fim da partida, Wilton pediu desculpas e admitiu o equívoco para o volante, que ouviu de um dos árbitros assistentes -os que ficam na linha de fundo- palavras que o revoltaram. "Foi um lance casual. Ele atrapalhou a jogada e me deu amarelo por reclamar. Ele assumiu que errou", contou Petros, que pode ficar suspenso do jogo contra o Coritiba, no próximo domingo, se o amarelo não for retirado na súmula. O camisa 6 só não encarou com naturalidade o comportamento de um dos árbitros assistentes, que o abordou na saída de campo. Não foi possível identificar o auxiliar, mas trabalharam no jogo do Pacaembu André Luiz Freitas Castro e Osimar Moreira da Silva Júnior. "Vamos ver se ele tem coragem de falar (para a imprensa) o que falou para mim. E, se falar, se é punido. Todo mundo tem o direito de erar. Errei em 2014, mas ele não tem direito de falar o que falou. Faltou hombridade. Ele falou e foi embora. Não teve coragem de repetir. Quando faltamos com respeito com os árbtiros, temos que pagar. Pena que não gravou o que ele falou para mim", desabafou. O erro de 2014 citado por Petros é a trombada no árbitro Raphael Claus, durante clássico contra o Santos no Campeonato Brasileiro daquele ano. O caso chegou a ser tratado como agressão e o volante correu o risco de ficar seis meses longe dos gramados, mas teve a pena aliviada para três partidas. O empate com o Botafogo, combinado com empate do Vitória com o Cruzeiro e um confronto direto dos baianos com a Ponte Preta na próxima rodada, foi suficiente para salvar o São Paulo dos riscos de rebaixamento no Brasileirão. Agora faltam dois jogos para o fim da temporada: contra o Coritiba, possivelmente com Petros suspenso, e contra o Bahia, na volta ao Morumbi. SÃO PAULO: Sidão, Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Lucas Fernandes (Cueva), Shaylon (Júnior Tavares) e Marcos Guilherme; Pratto (Gilberto). T.: Dorival Júnior. BOTAFOGO: Gatito Fernández, Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Bruno Silva (Gilson) e Léo Valencia (Marcos Vinicius); Rodrigo Pimpão e Guilherme. T.: Jair Ventura. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO) Público/Renda: 23.745 pagantes; 25.711 presentes/R$ R$ 635.360,00 Cartões amarelos: Gilberto (no banco) e Petros (SAO); Carli, Bruno Silva e João Paulo (BOT)