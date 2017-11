Carille admite erro e não espera grande reforço para 2018

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O técnico Fábio Carille classificou a derrota para o Flamengo como "um relaxamento natural" após a conquista do título do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (19), os cariocas venceram por 3 a 0, na Ilha do Urubu. Foi a maior derrota do time sob o comando de Carille. "Esse relaxamento é natural após o título", disse o técnico. "Não fomos bem. Tem participação minha e da comissão técnica também. Pensamos em começar com um meia e não fizemos. Foi falta de concentração [dos jogadores] também. Erramos muito na saída da zona de segurança", acrescentou. Ao comentar sobre o seu erro, Carille disse que pretendia escalar o meia Giovanni Augusto, que acabou não treinando na quinta (16). Por isso, ele armou o time com outra formação. Antes de deixar o estádio no Rio, o treinador disse que sua prioridade para a próxima temporada "é manter o máximo possível" dos jogadores do atual elenco. "Mas não estou esperando nenhuma cereja. Sei da situação financeira do clube. A intenção é equilibrar mais o elenco para o próximo ano, que será longo", disse o treinador. No próximo domingo (26), o Corinthians enfrenta o Atlético-MG, no Itaquerão. O jogo vai marcar a entrega do troféeu da conquista do Brasileiro-17. FLAMENGO: Diego Alves; Pará, Rhodolfo, Rafael Vaz e Trauco; Cuéllar, Willian Arão e Diego; Mancuello (Rodinei), Felipe Vizeu (Lincoln) e Geuvânio (Éverton Ribeiro). T.: Reinaldo Rueda CORINTHIANS: Cássio; Léo Príncipe, Balbuena, Pablo e Marciel; Gabriel, Fellipe Bastos (Giovanni Augusto), Camacho, M. Gabriel (Pedrinho) e Romero (Rodrigo Figueiredo); Jô. T.: Fábio Carille Árbitro: Wagner Reway (MT) Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Fabio Rodrigo Rubinho (MT) Público/Renda: 13.491/R$ 294.198,00 Cartões amarelos: Geuvânio, Pará, Rhodolfo e Rafael Vaz (Flamengo); Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Romero e Léo Príncipe (Corinthians) Gols: Mancuello, aos 20 do primeiro tempo (FLA); Diego, aos 32 minutos do primeiro tempo (FLA); e Felipe Vizeu, aos 45 minutos do primeiro tempo (FLA)