O goleiro Wilson observa a bola entrar no 2º gol do Atlético-MG: derrota

O Coritiba fez uma partida pífia diante do Atlético-MG. Acabou derrotado por 3 a 0, com três gols ainda no primeiro tempo, na noite deste domingo (19), em Belo Horizonte. A partida era válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Como estava invicto nas últimas sete partidas, o Coritiba apresentava um pouco de folga em relação à zona de rebaixamento. Mas o resultado deste domingo faz com que a calculadora volte à ativa.

Em caso de vitória em Belo Horizonte, os coxas-brancas teriam escapado do rebaixamento nesta rodada, devido aos demais resultados da 36ª rodada e ao duelo entre Vitória e Ponte Preta, marcado para a penúltima rodada. Como perdeu, o time paranaense ficou com os mesmos 43 pontos de antes, na 14ª posição. Nesta segunda-feira (20), o time pode ser ultrapassado pelo Fluminense (43 pontos, em 15º), que recebe a ameaçada Ponte Preta. Abaixo do Coritiba ainda há o Vitória (40 pontos), Ponte Preta (39), Sport (39) e Avaí (36), que também joga nesta segunda-feira, além do Atlético-GO (34 pontos).

No próximo domingo (26), às 17 horas, o Coritiba recebe o São Paulo, no Couto Pereira. A última partida pelo Brasileirão será no dia 3, contra a Chapecoense, em Chapecó.

Marcelo Oliveira completou 20 jogos no comando do Coritiba em 2017, agora com 6 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.

O Coritiba não contava com o lateral Carleto (o homem das bolas paradas do time), Rildo (o jogador que mais sofre faltas no time) e o zagueiro Cléber Reis. Os respectivos substitutos eram William Matheus, Getterson e Márcio. Por conta própria, o técnico Marcelo Oliveira escalou Kleber em vez de Henrique Almeida no ataque. Era o primeiro jogo de Kleber como titular desde 10 de setembro, quando o time empatou em 1 a 1 com o Atlético. Depois disso, o atacante teve que operar o joelho e, após a recuperação, entrou no decorrer das últimas três partidas. O time entrou num 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

A linha de frente do Coritiba apresentou ampla movimentação. Getterson, que substituía Rildo (que sempre joga no lado esquerdo), caía pelos dois lados e ficou encarregado das bolas paradas. Dodô, lateral de origem, ficou como meia pelo lado direito e depois foi para o esquerdo. Tiago Real, o meia centralizado, caiu bastante pelo lado direito e também posicionou-se como um segundo atacante. E Kleber, o atacante, recuava para armar jogadas.

Mas nada disso adiantou. O time produziu muito pouco no ataque. Para piorar, batia na cabeça na defesa. E, aos 15 minutos, já perdia por 2 a 0, gols de Otero (num chute de fora da área) e Leonardo Silva (de cabeça). Aos 32, Otero passou um metro do meio-de-campo, perto da linha lateral, e chutou dali mesmo. A bola encobriu Wilson e entrou: 3 a 0. A diferença no número de finalizações certas – uma do Coritiba, sete do Atlético-MG – deu o tom do primeiro tempo.

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa final, Marcelo Oliveira trocou o lateral Léo (que já tinha cartão amarelo) pelo meia Daniel. Com isso, Dodô foi para sua posição de origem, a lateral-direita. E acabou o troca-troca de posições: ficou Tiago Real na direita, Daniel centralizado, Getterson na esquerda e Kleber no ataque.

Na prática, o Coritiba conseguiu somente trocar passes no campo de ataque com mais frequência e três finalizações sem nenhum perigo. Aos 21, o treinador trocou Kleber por Henrique Almeida, mas nada mudou. Aos 34, Getterson deu lugar a Iago Dias. Até o fim da segunda etapa, o time paranaense ainda acertou duas bolas na direção certa – e Victor defendeu. A derrota foi inevitável.

ESTATÍSTICAS

Ao fim de 90 minutos, o Coritiba somou 9 finalizações (3 certas), 51% de posse de bola e 86% de eficiência nos passes. O Atlético-MG teve 10 finalizações (7 certas), 49% de posse de bola e 82% de eficiência nos passes. Os porcentuais são do site Whoscored.

ATLÉTICO-MG 3 x 0 CORITIBA

Atlético-MG: Victor; Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Yago, Elias (Gustavo), Otero, Robinho (Cazares) e Valdivia (Luan); Fred. Técnico: Oswaldo de Oliveira

Coritiba: Wilson; Leo (Daniel), Werley, Márcio e William Matheus; Jonas, Alan Santos, Dodô, Tiago Real e Getterson (Iago Dias); Kleber (Henrique Almeida). Técnico: Marcelo Oliveira

Gols: Otero (5-1º), Leonardo Silva (15-1º), Otero (32-1º)

Cartões amarelos: Alan Santos, Fred, Leo, Kleber, Werley, Márcio

Árbitro: Sandro Meira Ricci (SC)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, domingo

LANCES DO JOGO

PRIMEIRO TEMPO

1 – Fred deixa Elias livre, na cara do gol. Wilson sai e pega

5 – Gol do Atlético-MG. Otero recebe de Elias e chuta de fora da área, com efeito. A bola entra no canto direito

8 – Getterson cobra escanteio. Jonas raspa de cabeça e Alan Santos cabeceia por cima

10 – Leo recebe de Tiago Real e bate forte, em diagonal. Victor defende perto da trave

11 – A defesa coxa-branca bate cabeça na entrada da área. Valdivia fica de frente para o gol, gira e chuta. A bola sai rente à trave

14 – Otero cobra falta de longe, com força. Wilson manda a bola para a lateral

15 – Gol do Atlético-MG. Marcos Rocha cobra lateral para o bico da pequena área. Leonardo Silva cabeceia. A bola sobe, encobre Wilson e cai dentro do gol

24 – Otero cobra falta de longe, com força. Wilson pega

27 – Otero deixa Robinho livre. Ele gira e chuta. Wilson defende. Fred finaliza no rebote e Wilson salva de novo. O árbitro anula o segundo lance, apontando impedimento de Fred

32 – Gol do Atlético-MG. Otero chuta do meio-de-campo, perto da linha lateral. A bola vai direto ao gol e surpreende Wilson, que estava adiantado

35 – Tiago Real lança para a área. Werley cabeceia para fora

44 – Valdivia arremata de fora da área. Wilson espalma

47 – Getterson cobra falta e manda por cima

SEGUNDO TEMPO

1 – Otero arremata de fora da área. A bola sai rente ao travessão

9 – Jonas arrisca de fora da área e manda à direita do gol

15 – Daniel cruza. Getterson tenta de cabeça, mas manda para fora

18 – Daniel arrisca de fora da área. A bola sai à esquerda

22 – Getterson cobra falta. A bola devia na barreira e vai por cima

30 – Marcos Rocha cruza. Yago se antecipa a Werley e cabeceia com perigo, mas para fora

41 – Tiago Real cruza. Henrique Almeida cabeceia e Victor faz grande defesa

44 – Henrique Almeida arremata da meia-lua. Victor pega