Atlético vence e encerra a maior série invicta do Brasileirão

Douglas Coutinho comemora gol sobre o Vasco (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense venceu por 3 a 1 o Vasco, nesse domingo (dia 19) à tarde, na Arena da Baixada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou na 11ª colocação, com 48 pontos. A equipe carioca está em 9º lugar, com 50 pontos.

O Vasco era o time que estava há mais tempo invicto dentro do Brasileirão, com 11 rodadas seguidas sem perder (quatro vitórias e sete empates).

Na luta pela vaga na Copa Libertadores, o Atlético agora ficou quatro pontos atrás do G7 – o grupo dos seis classificados pelo Brasileirão mais o Cruzeiro, que é o 5º lugar e já está garantido na competição continental por ser o atual campeão da Copa do Brasil. A esperança do time paranaense é que o G7 possa virar G8 ou até G9. Para isso, precisa torcer para o Grêmio conquistar o título da Libertadores 2017 e o Flamengo, da Copa Sul-Americana 2017. A distância para o G9 é de dois pontos.

Nas últimas duas rodadas, o Atlético vai enfrentar o Avaí (na Ressacada) e o Palmeiras (na Arena da Baixada).

ARTILHARIA

O zagueiro Thiago Heleno marcou um gol no jogo e chegou a cinco em 41 jogos em 2017. É o quarto maior artilheiro da equipe na temporada, atrás de Gedoz (8 gols em 29 jogos), Nikão (7 em 48) e Lucho (6 em 45). O atacante Douglas Coutinho também fez um na partida e está empatado com Thiago Heleno, com cinco gols em 45 jogos.

TÉCNICO

Foi o 26º jogo do técnico Fabiano Soares à frente do Atlético. Ele soma 9 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha Deivid, Eduardo da Silva, Nikão e Paulo André, todos em recuperação, além de Pavez (suspenso). O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com três meias ofensivos: Guilherme (centro), Douglas Coutinho (esquerda) e Lucas Fernandes (direita). A novidade era o centroavante Ederson como titular, deixando Ribamar no banco. No Vasco, os desfalques eram Luis Fabiano, Anderson Martins, Madson, Ramon, Escudero, Kelvin e Marcelo Mattos. O time carioca também jogou no 4-2-3-1.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com dois times ofensivos, buscando o gol. O Atlético contava com bons passes de Guilherme e o apoio de qualidade de Jonathan. O Vasco aproveitava bem a visão de jogo de Nenê, a velocidade de Paulinho e a referência de André Rios na área. Os dois times marcaram gols com escanteios. Aos 14, Fabrício cruzou na bola parada e Thiago Heleno chutou no canto: 1 a 0. Os cariocas empataram em seguida, aos 16. Nenê cobrou escanteio, Weverton espalmou e Wanderson, ao tentar tirar, acabou marcando contra. No total do primeiro tempo, o Atlético teve quatro chances, mas Ederson e Douglas Coutinho desperdiçaram todas. O Vasco só levou perigo em um lance.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético manteve a postura ofensiva para o segundo tempo. O Vasco recuou e acabou totalmente dominado. A intensidade do jogo reduziu. Aos 15, a primeira troca no time paranaense. Saiu o centroavante Ederson e entrou o meia-atacante Gedoz. Com isso, Douglas Coutinho virou centroavante. O Atlético fez 2 a 1 aos 18. Lucho e Rossetto fizeram a jogada. Douglas Coutinho chutou de fora da área e acertou o ângulo. O terceiro veio aos 23. Gedoz bateu escanteio e Fabrício fez de cabeça. Aos 27, troca de volantes: saiu Lucho e entrou Eduardo Henrique. Aos 33, troca na ponta-direita: saiu Lucas Fernandes e entrou Sidcley.

ESTATÍSTICAS

Ao fim de 90 minutos, o Atlético somou 18 finalizações (6 certas), 44% de posse de bola, 91% de eficiência nos passes e 7 escanteios. O Vasco teve 11 arremates (4 certos), 56% de posse de bola, 91% de eficiência nos passes e 5 escanteios. Os dados são do Footstats.

ATLÉTICO 3 x 1 VASCO

Atlético: Weverton; Jonathan, Wanderson , Thiago Heleno e Fabrício; Rossetto, Lucho González (Eduardo Henrique), Lucas Fernandes (Sidcley), Guilherme e Douglas Coutinho; Ederson (Gedoz). Técnico: Fabiano Soares

Vasco: Martín Silva; Gilberto, Paulão, Breno (Rafael Marques) e Henrique; Jean, Wellington, Wagner (Pikachu), Nenê e Paulinho; Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo

Gols: Thiago Heleno (14-1º), Wanderson, contra (16-1º), Douglas Coutinho (18-2º) e Fabrício (23-2º)

Cartões amarelos: Jean, Wellington (V). Guilherme (A).

Árbitro: Leandro Bizzio Marinho (SP)

Público: 9.991 total

Local: Arena da Baixada

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Pressão do Atlético. A bola sobra na meia-lua. Lucho chuta sobre o gol.

14 – Gol do Atlético. Fabrício cobra escanteio. A bola chega até Thiago Heleno, que chuta no canto.

15 – Wagner lança, André Rios ajeita de cabeça e Paulinho fuzila. Weverton espalma.

16 – Gol do Vasco. Nenê bate escanteio. Weverton corta. A bola sobra na pequena área. Wanderson tenta tirar e marca contra.

19 – Guilherme chuta de fora da área. O goleiro espalma no canto.

28 – Jonathan cruza. A bola sobra para Ederson, livre. Ele chuta para fora.

35 – Jonathan lança. Douglas Coutinho recebe nas costas do zagueiro e cabeceia. O goleiro espalma.

44 – Weverton lança. Lucas Fernandes recebe na ponta direita e toca para Ederson, na área. Ele chuta fraco e o goleiro defende.

Segundo tempo

16 – Wanderson erra passe na defesa e coloca Wagner na cara do gol. Ele chuta perto, ao lado.

17 – Lucas Fernandes dribla dois, invade a área e erra o passe.

18 – Gol do Atlético. Lucho para Rossetto, que aciona Douglas Coutinho, fora da área. Ele chuta forte e acerta o ângulo.

23 – Gol do Atlético. Gedoz bate escanteio para a primeira trave. Fabrício cabeceia no canto.

37 – Jonathan dá bom passe para Eduardo Henrique. Ele invade a área e chuta para fora.

38 – Fabrício cruza. Douglas Coutinho chuta perto, ao lado do gol.