Após empate com Botafogo, Dorival diz que diretoria conduzirá caso de Cueva

SÃO PAULO, SP (UOL/FOHAPRESS) - O técnico do São Paulo Dorival Jr. disse, na entrevista coletiva após o empate em 0 a 0 com o Botafogo, neste domingo (19), no Pacaembu, que a diretoria do clube tricolor irá conduzir internamente o atraso na reapresentação do meia Christian Cueva. O jogador não se reapresentou na data combinada após servir a seleção do Peru, na disputa das vagas pela repescagem da Copa do Mundo, e não participou dos treinamentos e da concentração para a partida válida pela 36ª rodada do Brasileiro. Apesar disso, entrou no segundo tempo. "Toda a decisão é tomada sempre em consenso", afirmou o treinador, dando carta-branca para que os cartolas decidam como lidar com o caso do peruano. "Ninguém passou as mãos na cabeça de ninguém. Naturalmente, a diretoria vai saber como conduzir o caso. Resolvemos esse tipo de problema sempre internamente, sem que haja alarde nenhum. O que é importante é que todos jogadores têm consciência do que aconteceu." Dorival Jr. ainda afirmou que, mesmo que o jogador tenha se apresentado a tempo de participar do jogo, não o colocou desde o início por questões físicas. "Colocamos ele depois, quando a equipe do Botafogo caiu de rendimento. Mas, em função dos horários, não tínhamos como fazer diferente." "Fizemos o que era possível com um atleta que viajou a madrugada toda e não teve o tempo hábil para a recuperação e estar em total condições para trabalhar com o grupo", disse, acrescentando que esperou para contar com o jogador até os últimos minutos. Cueva chegou à concentração antes do jogo, depois de viajar do Peru para o Brasil durante a noite, e, por isso, foi relacionado para a partida. SÃO PAULO: Sidão, Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Edimar; Jucilei; Petros, Lucas Fernandes (Cueva), Shaylon (Júnior Tavares) e Marcos Guilherme; Pratto (Gilberto). T.: Dorival Júnior. BOTAFOGO: Gatito Fernández, Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Victor Luis; Rodrigo Lindoso, João Paulo, Bruno Silva (Gilson) e Léo Valencia (Marcos Vinicius); Rodrigo Pimpão e Guilherme. T.: Jair Ventura. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO) Público/Renda: 23.745 pagantes; 25.711 presentes/R$ R$ 635.360,00 Cartões amarelos: Gilberto (no banco) e Petros (SAO); Carli, Bruno Silva e João Paulo (BOT)