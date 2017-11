Temer decide trocas, e Imbassahy deve assumir pasta de Direitos Humanos

MARINA DIAS BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer bateu o martelo neste fim de semana sobre mudanças na Esplanada dos Ministérios e pode deslocar o tucano Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) para a pasta de Direitos Humanos. Como informou o jornal Folha de S.Paulo, o ex-ministro de Transportes João Henrique de Almeida Sousa (PMDB), hoje na presidência do Conselho Nacional do Sesi, ganhou força para ocupar o posto de articulador político do Planalto, no lugar de Imbassahy. Os defensores de João Henrique afirmam que ele já foi deputado, quarto secretário da Câmara e, portanto, tem bom trânsito com os parlamentares.

Segundo a reportagem apurou, Temer simpatiza com a ideia, mas está fazendo cálculo eleitoral, além de contar os votos para aprovar a reforma da Previdência, antes de fechar a indicação. Auxiliares dizem que o presidente se movimenta para montar uma coligação político-eleitoral para 2018. Assim, é importante que as novas nomeações tenham o aval de partidos que possam formar essa aliança. Temer não é candidato à reeleição, mas, apesar da baixa popularidade, quer se tornar um ativo importante em torno de uma candidatura de centro-direita que defenda as reformas de seu governo.

As primeiras mudanças ministeriais, restritas às pastas ocupadas pelo PSDB, devem ser anunciadas durante esta semana. Dessa forma, com o Ministério das Cidades sob o comando de Alexandre Baldy (GO), se for confirmado, e a Secretaria de Governo também com um novo titular, Temer exoneraria Luislinda Valois, tucana que hoje está na Secretaria de Direitos Humanos, entregando a pasta a Imbassahy.