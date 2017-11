ATUAÇÕES: Laterais e zagueiro foram os melhores do Atlético

O lateral Jonathan (foto: Geraldo Bubniak)

Weverton (6,5)

Fez duas boas defesas. Não teve culpa no gol.

Jonathan (8,0)

Criou quatro chances de gol. Bem na saída de bola e na marcação.

Wanderson (4,0)

Errou feio no gol do Vasco. Criou outra chance para o rival com passe bizarro. Fora isso, bem.

Thiago Heleno (8,0)

Marcou um gol. Na defesa, parou 14 ataques e ganhou 6 pelo alto.

Fabrício (8,0)

Marcou um gol e fez uma assistência. Razoável na defesa.

Rossetto (7,0)

Irregular no 1º tempo. Depois, melhorou e criou boas jogadas.

Lucho González (5,5)

Bem taticamente, mas fraco tecnicamente, com muitos erros.

Eduardo Henrique (6,0)

Entrou aos 27-2º. Mais seguro e participativo que Lucho.

Lucas Fernandes (6,5)

Criou boas jogadas na base dos dribles. Faltou precisão ao definir.

Sidcley (sem nota)

Entrou aos 33-2º. Jogou pouco tempo.

Guilherme (5,5)

Um bom chute a gol. Criou uma chance. Fora isso, jogou pouco.

Douglas Coutinho (7,0)

Fez um gol de fora da área. Participou de três boas jogadas.

Ederson (4,5)

Perdeu duas chances claras na área. Fora isso, jogou pouco.

Gedoz (6,5)

Entrou aos 15-2º. Cobrou o escanteio para o 3º gol. Fora isso, jogou pouco.