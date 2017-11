Volta de fim de semana prolongado não prevê grandes congestionamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A volta do fim de semana prolongado pelo feriado da Consciência Negra para a região metropolitana de São Paulo nesta segunda-feira (20), não promete grandes congestionamentos. Ainda assim, quem quiser escapar do trânsito pode consultar a previsão de maior fluxo para cada conjunto de rodovias que dão acesso à capital paulista. No litoral norte, a concentração de tráfego deve ocorrer a partir do meio-dia, indo até às 22h. No litoral sul, o volume deve ocupar um espaço de tempo maior: a expectativa é que o trânsito já seja intenso a partir das 10h, com grande movimento até 1h de terça-feira (21). Quem volta do interior tem faixas de horário diferentes do volume de veículos, a depender da rodovia. O feriado do Dia da Consciência Negra é facultativo, mas a capital paulista é um dos municípios que aderiu. Com isso, serviços com bancos e correios não funcionarão para atendimento ao público. Ainda assim, locais como shoppings, mercadões e sacolões abrirão, mesmo que em regime diferenciado de horário.