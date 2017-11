Paraná comemora acesso com festa histórica

Torcedores cercam o trio elétrico com os heróis do Paraná: adeus à Série B (foto: Franklin de Freitas)

O Paraná Clube foi recebido por milhares de torcedores no Aeroporto Afonso Pena, na Grande Curitiba, ontem no início da tarde. O grupo comemorou a volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, após dez anos jogando a Série B. O acesso foi conquistado no sábado, com a vitória sobre o CRB, por 1 a 0, em Maceió (AL), pela penúltima rodada da segunda divisão.

Cerca de quatro mil torcedores foram até o aeroporto aguardar a chegada dos jogadores e da comitiva do Paraná. Os profissionais do clube foram em um trio elétrico até a Vila Capanema. A torcida acompanhou em uma carreata. O trânsito ficou complicado em todo trajeto de 14 km, que durou 90 minutos para ser percorrido.

Nunca na história o Paraná teve uma festa tão grande nas ruas da cidade. Talvez um desabafo pelos dez anos de sofrimento na segunda divisão nacional – a última vez que jogou a primeira divisão foi em 2007.

No estádio, cerca de cinco mil paranistas ocuparam as arquibancadas. Os heróis da conquista subiram ao gramado juntos, pelo túnel de acesso, e estavam acompanhados de familiares e amigos.

A festa teve foguetório e hino do Paraná cantado por torcedores, jogadores e comissão técnica. Também foi feita uma homenagem a Caio Júnior, ex-jogador e ex-técnico do Paraná Clube. Ele foi uma das vítimas da tragédia da Chapecoense em 2016.

Entre as declarações mais marcantes, o desabafo do presidente do clube, Leonardo de Oliveira.

“Teve gente que falou que o Paraná ia acabar. Mas agora estamos na Série A. E muita gente vai ter que engolir”, declarou o dirigente.

Gabriel Dias - O Internacional está perto de contratar o volante Gabriel Dias, de 23 anos, do Paraná. O jogador tem contrato até 31 de dezembro com o Palmeiras e fica livre a partir de então. Ele estava emprestado ao Paraná Clube desde o início do ano. No meio do ano, o jogador esteve perto de ser vendido ao Moreirense, de Portugal. No entanto, o atleta recusou a proposta dos europeus e preferiu permanecer no Paraná até o fim de seu vínculo. Gabriel Dias atuou em 46 jogos do Paraná em 2017 e marcou três gols. Foi titular em 43 partidas. Começou a carreira na base do Palmeiras, onde também atuou como zagueiro. Em 2015 e 2016, rodou por empréstimo por Boa, Mogi Mirim e Bragantino.

Jogo no Couto Pereira?

O Paraná Clube se despede da Série B no próximo sábado, jogando em casa, contra o Boa (MG), pela última rodada. O time paranaense já conseguiu o acesso e a equipe mineira está livre do rebaixamento. Com isso, a partida será apenas para “cumprir tabela”. A diretoria do Paraná estuda levar o jogo para o Couto Pereira, para garantir um público maior. Por enquanto, está marcado para a Vila Capanema.