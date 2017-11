Elano comemora renovação de Ricardo Oliveira no Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tudo caminha para que Ricardo Oliveira continue no Santos em 2018. Depois de o atacante admitir após a vitória sobre o Grêmio (por 1 a 0, neste domingo) que está com a renovação 'bem encaminhada', Elano confirmou a situação e se mostrou feliz com a provável permanência do camisa 9 santista. "Além de ser um grande amigo, é extremamente importante para o nosso elenco, gosto muito dele. Apesar da idade, ele se cuida, se doa, e fico feliz. Eu sei o que está acontecendo, está bem encaminhado, e fico feliz. É um cara muito importante para gente", disse Elano em entrevista coletiva. Técnico santista ao menos até o fim deste ano, Elano falou ainda sobre a sua permanência no cargo de treinador e disse que prefere não se meter na parte política do clube. "Não é simples. Eu sou um funcionário do clube, jamais vou abandonar o Santos. Não me meto na parte política. Não sei fazer política. Sou um grande amigo do Modesto. Meu trabalho é fazer o Santos voltar a vencer. Eu estava há muito tempo sem dormir, mas confesso que é um grande desafio. Nenhum curso que eu fizer será como essa experiência que eu estou passando. Estou em um dos maiores clubes do mundo", acrescentou Elano.