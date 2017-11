STJD denunciará Rhodolfo e Felipe Vizeu por briga e gesto obsceno

VINÍCIUS CASTRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) denunciará o atacante Felipe Vizeu e o zagueiro Rhodolfo pelos episódios protagonizados na vitória do Flamengo por 3 a 0 sobre o Corinthians, neste domingo (19), na Ilha do Urubu. A informação foi confirmada pelo procurador-geral Felipe Bevilacqua à reportagem. Serão denúncias distintas pelas condutas. Os dois responderão pela briga, só que Felipe Vizeu também terá de se defender do gesto obsceno. O árbitro Wagner Reway, por sua vez, não relatou os ocorridos na súmula da partida. No documento, ele escreveu que "nada houve de anormal". A polêmica ocorreu no final do primeiro tempo. Após uma cobrança de escanteio que quase resultou em gol dos visitantes, Rhodolfo e Vizeu bateram boca e foram contidos pelos demais companheiros. O zagueiro chegou a acertar um soco nas costas do atacante. Logo depois, o atacante fez o terceiro gol dos donos da casa e, na comemoração, mostrou o dedo do meio para o defensor. O clima esquentou e os jogadores precisaram segurar Rhodolfo, que se mostrou disposto a partir para cima de Vizeu. Eles conversaram após a partida e deram entrevista juntos para mostrar que o episódio havia sido superado.