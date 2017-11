Deputado zomba de projeto de lei e descobre que ele é o autor

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Felipe Attiê (PTB-MG) virou assunto após ter zombado de um projeto de lei que ele mesmo havia proposto, mas do qual não lembrava. Em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira (8), Attiê debochou da proposta de criação do Dia do Coach (profissionais que treinam seus clientes para atingir seus objetivos na carreira). "Do coach... Esses deputados, é brincadeira", disse, rindo, antes de ouvir seu nome como sendo o autor do projeto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A cena pode ser vista pelo seguinte link: https://youtu.be/5iao_YQapn8. Após a gafe, o deputado chegou a emitir um comunicado em seu site, no qual afirmou ter apurado os fatos sobre o vídeo e admitido que houve uma falha na tramitação do projeto. Segundo a nota, o deputado havia pedido o engavetamento do projeto de lei em 2016, mas por um erro dele e de sua assessoria, a proposta continuou em trâmite. O projeto foi engavetado.