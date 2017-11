'Liga da Justiça' estreia arrecadando menos que 'Mulher-Maravilha'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com US$ 96 milhões arrecadados, não dá para chamar de fracasso o primeiro fim de semana de "Liga da Justiça" nos cinemas americanos, mas analistas esperavam mais. Comparado ao recente lançamento de "Thor: Ragnarok", terceira adaptação cinematográfica com o herói da Marvel, "Liga" ficou bem para trás -o deus do trovão somou US$ 122,7 milhões em seu primeiro fim de semana. Mesmo o filme solo de "Mulher-Maravilha", que estreou em fevereiro deste ano, com a mesma Gal Gadot, saiu-se melhor, com US$ 103,2 milhões. Outro filme do universo DC, "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" também teve mais êxito em sua abertura, com US$ 166 milhões. Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Amy Adams (Lois Lane) e Jeremy Irons (Alfred) também voltam aos mesmos personagens. "Liga da Justiça" reúne pela primeira vez os heróis Batman, Superman, Mulher-Maravilha, Flash, Aquaman e Ciborgue. Os heróis precisam lutar contra o vilão Lobo da Estepe, que tenta dominar o planeta. Com direção de Zach Snyder, o filme é uma das apostas para recuperar a bilheteria americana neste fim de ano, que estava em viés de queda desde as estreias fracassadas do verão. O terceiro "Thor" ficou com o terceiro lugar do fim de semana, com mais US$ 21,8 milhões, e US$ 247,4 milhões no total. Além de "Liga da Justiça", a aventura da Marvel perdeu para a outra estreia da semana, o drama "Extraordinário", com Julia Roberts, que somou US$ 27 milhões.