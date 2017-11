Receita Federal vai exigir CPF de dependente a partir de 8 anos de idade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal vai passar a exigir CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) de dependentes de oito anos ou mais de idade para inclusão na declaração de Imposto de Renda 2018. A partir de 2019, a exigência de CPF abarcará todos os dependentes, independentemente da idade. Até então, a Receita exigia CPF de dependentes a partir dos 12 anos de idade. De acordo com o órgão, o objetivo da mudança na regra é evitar a retenção do contribuinte na malha fina, acelerando o processo de restituição. A nova regra foi publicada nesta segunda (20) no Diário Oficial da União.