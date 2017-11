Campeã de Wimbledon em 1998 morre aos 49 anos em decorrência de um câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeã do torneio de simples de Wimbledon em 1998, a tenista tcheca Jana Novotna morreu nesta segunda-feira (20), aos 49 anos, em decorrência de um câncer. Em comunicado, a WTA disse que Novotna "morreu pacificamente, cercada por sua família". Jana Novotna se destacou no circuito da WTA na década de 1990 e chegou a ocupar o número dois do ranking de simples, em 1997. Além do título de Wimbledon em simples, a tenista conquistou 12 edições de Grand Slam em duplas, sendo quatro na grama londrina, três no Aberto da Austrália e no US Open e duas em Roland Garros. Novotna ainda teve um ótimo retrospecto em Jogos Olímpicos, com duas pratas conquistadas nas duplas em Seul-1988 e Atlanta-1996 e um bronze também nos Estados Unidos. Ao todo, ela conquistou 24 torneios de simples na WTA e 76 em duplas, tendo chegado à liderança do ranking nesta modalidade. "Jana foi uma inspiração dentro e fora das quadras para quem teve a oportunidade de conhecê-la", disse o presidente-executivo da WTA, Steve Simon."Sua estrela sempre brilhará na história da WTA. Nossas condolências e nossos pensamentos estão com a família de Jana", completou.