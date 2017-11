Depois de superar números de Senna, Hamilton agora vai atrás de Schumacher

JULIANNE CERASOLI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Engana-se quem pensa que Lewis Hamilton está mais relaxado depois da conquista do quarto título mundial por antecipação. O inglês nunca escondeu que seu objetivo na carreira era ao menos igualar os números do ídolo Ayrton Senna. Mas agora que o piloto já tem mais títulos, vitórias e poles positions que o brasileiro, chegou a hora de partir para outro objetivo: os números de Michael Schumacher. “Desde quando eu era criança, meu sonho era conseguir fazer o que Ayrton fez, então ter chegado a isso já é um grande feito para mim por si só. Então pensar que já tenho quatro títulos e que tenho tantos anos pela frente naturalmente, eu sempre quero vencer”, explicou o piloto de 32 anos. “Embora eu nunca tenha tido o sonho de superar o Michael, acho que é hora de fechar um capítulo e pensar em como eu quero escrever o futuro.” A tarefa não é nada fácil: ainda que, em número de poles positions, Hamilton já seja o maior recordista da história, os números de Schumacher seguem sendo impressionantes: em 307 GPs, o alemão venceu 91 e foi ao pódio em 155 oportunidades. Já Hamilton tem, em 207 corridas, 62 vitórias e 116 pódios na carreira. Uma boa chance de Hamilton somar mais conquistar é a partir das 11h deste domingo (de Brasília), horário da largada para o GP de Abu Dhabi. E o inglês garante que vai para cima. “Sim, o campeonato acabou, mas não posso relaxar e deixar outro piloto ficar com a glória”, garantiu Hamilton. “Quero continuar somando poles positions, pódios, vitórias. AInda estou perseguindo Michael. Então ainda falta muito.”