Inter monitora mercado e abre contato com atletas antes de definir técnico

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional ainda não tem um treinador para temporada 2018. Mas não vai esperar a contratação do comandante da comissão técnica para alinhar contratações. Ciente das carências do grupo, a direção já monitora jogadores e estabelece contatos para "adiantar as coisas". "Sabemos das carências do grupo e vamos atacar elas. Estamos trabalhando para qualificar nossa equipe", garante o vice de futebol Roberto Melo a cada entrevista coletiva. E o processo de 'depurar' o mercado da bola está sendo feito há bastante tempo. Uma série de jogadores é oferecida diariamente à direção do Internacional. Os mais interessantes são avaliados com mais cuidado pelo clube para que os primeiros contatos sejam estabelecidos. Entre os nomes atrativos estão o volante Gabriel Dias, que jogou o último Brasileiro da série B pelo Paraná, o atacante Silvinho, que encarou a segunda divisão no Criciúma, o lateral direito Ruan, que defendeu o Boa Esporte, e também o desejo antigo pelo zagueiro Rodrigo Moledo. O lateral direito Júnior Caiçara disse, também, que foi procurado por pessoas ligadas ao clube de olho em sua contratação. Gabriel é o mais perto de sacramentar o acordo. Os moldes estão tabulados e depende apenas das assinaturas para seu anúncio. Contudo não há qualquer jogador já contratado, mas as conversas já tiveram início para que isso aconteça rapidamente e eles possam chegar junto aos demais atletas na apresentação para o ano que vem. Este tipo de reforço, que demande menor investimento e não onere de sobremaneira a folha de pagamentos, ocorrerá independente da avaliação do treinador a ser contratado. Hoje de olho em Abel Braga e sem descartar Roger Machado, os dirigentes do Inter já estão tentando repor o que consideram serem lacunas no grupo. Nos próximos dias a negociação pelo novo técnico começa efetivamente. O Internacional mira que Abel Braga consiga liberação do Fluminense para que possa abrir conversas para tê-lo no Beira-Rio em 2018. Roger Machado é segunda opção e o clube já sabe o que precisaria para contratá-lo. Ao mesmo tempo, a reportagem apurou que uma terceira opção não pode ser descartada e tudo dependerá do andamento das conversas até o jogo que encerra a série B, no próximo sábado, contra o Guarani.