Globo coloca elenco para tocar na vinheta de fim de ano

A tradicional vinheta de fim de ano da Rede Globo estreou no dominho (19) no Fantástico. A versão desse ano contou com a clássica música de todos os anteriores, mas executada de uma forma diferente.

Dessa vez, como já vinha tentando fazer, a Globo resolveu inovar. Isso porque a ideia central da vinheta que celebra a chegada de 2018 era de que todo o elenco do canal não apenas cantasse, mas como também tocasse em um só ritmo.

Teve gente, inclusive, que aprendeu a tocar instrumento novo especialmente para a gravação da vinheta, que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi o caso de Patricia Poeta, que aprendeu a tocar guitarra com o filho, Felipe. A comediante Tatá Werneck já tocava bateria há algum tempo, assim como Regina Casé toca baixo há tempos. Destacam-se também na vinheta Márcio Garcia na guitarra, Lázaro Ramos na percussão.

Relativamente fácil de aprender em relação a outros instrumentos mais complexos, o pandeiro esteve bastante presente no show, que contou com o grandioso elenco da emissora carioca.