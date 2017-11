Elano diz que conta com Lucas Lima, mas joga definição do caso para diretoria

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lucas Lima voltou a ser assunto na entrevista concedida pelo técnico Elano na noite do último domingo (19), na Vila Belmiro, após a vitória do Santos sobre o Grêmio por 1 a 0. O meia santista não participou da partida do Brasileiro por estar suspenso, mas mesmo assim foi lembrado pela imprensa, já que continua com a situação indefinida para 2018. Ao ser questionado durante a entrevista, Elano esclareceu que teve uma conversa com Lucas Lima no começo da semana passada, ainda em Chapecó, e deixou claro que só não irá escalá-lo nas duas últimas partidas do Brasileiro –contra Flamengo e Avaí– caso a diretoria tome alguma atitude em relação ao meia. "Eu tive uma conversa com o Lucas Lima em Chapecó, e com todo grupo, sobre o que acho da situação. Não estou aqui para apontar todas situações que acontecem para o Lucas Lima, estou aqui para ajudar. Eu sei a real situação do Lucas Lima porque fui buscar com pessoas que trabalham com ele. Disse ao presidente que conto com ele enquanto ele estiver aqui. Ele estar integrado ou não é decisão da diretoria", analisou o treinador. Na manhã do último sábado (18), torcedores das duas principais torcidas organizadas do Santos se reuniram com dirigentes do clube e alguns jogadores no CT Rei Pelé. Suspenso para a partida contra o Grêmio, Lucas Lima foi dispensado do treinamento, mas teve seu nome citado durante a reunião. Parte da torcida cobra a sua saída do clube da Vila Belmiro. Caso a diretoria não anuncie nenhuma novidade, ele deve ser o titular do Santos no jogo de domingo (26), contra o Flamengo, fora de casa, pela penúltima rodada do Brasileiro. Lucas Lima tem 45 jogos com a camisa do Santos em 2017 e marcou apenas três gols.