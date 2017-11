(foto: Elton F. Cunha Santos)

A Rua José Loureiro, no Centro de Curitiba, no final da manhã desta segunda-feira (20) ficou parcialmente fechada, perto do cruzamento com a Rua Cons. Laurindo.

]Um ônibus do transporte coletivo, que leva apenas cobradores, pegou fogo. As chamas foram rapidamente controladas pelo motorista. Ninguém ficou ferido. As causas serão identificadas.