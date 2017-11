Polícia prende homem em flagrante com armas e drogas

(foto: Policia Civil/Divulgação)

A Delegacia de Furtos e Roubos (DFR) de Curitiba, prendeu na tarde de sexta-feira (17), A.S.S, 50 anos, com armas e drogas. O suspeito foi flagrado no momento em que a polícia realizava diligências na rua Salgueiro, Centro do município de Fazenda Rio Grande, Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Na residência do homem foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola calibre 380, 19 munições 380, três papelotes de crack e porções de maconha. A equipe policial localizou ainda objetos de origem duvidosa como um computador, cinco anéis, quatro celulares e oito relógios de pulso. O carro que o suspeito conduzia também foi apreendido.

A especializada realizava investigações de campo a fim de identificar pessoas envolvidas em roubos – ocorridos na região Sul da capital – quando suspeitaram de um homem que conduzia um Prisma vermelho.

Durante a abordagem a policia encontrou uma munição calibre 38 dentro do veículo. Seguindo as diligências até a residência do investigado, os policiais encontraram as duas armas, munições, bem como os entorpecentes e os objetos sem origem.

Na delegacia, o suspeito preferiu permanecer calado e só se manifestar em juízo.

Ele responderá por porte e posse de arma de fogo com numeração suprimida. O homem permanece preso à disposição do Poder Judiciário.