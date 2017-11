Chacina deixa quatro mortos em construção abandonada em Matinhos

Quatro pessoas foram executadas com tiros na a madrugada desta segunda-feira (20), em Matinhos, no Litoral do Estado. O grupo foi abordado quando dormia em uma construção abandonada perto do trevo da Avenida Curitiba.

Segundo informações de testemunhas, mas de 40 tiros foram ouvido e o crime foi cometido por dois homens que fugira pela praia. grupo, de acordo com informações da Polícia Militar, dormia em uma construção inacabada, localizada nas proximidades do trevo da Avenida Curitiba. Ainda segundo a polícia, os suspeitos teriam chegado até o local, atirado contra as vítimas, e fugido pela praia.

A Polícia Civil já investiga o caso e acredita em cobrança de dívida por drogas.