G2 Cia de Dança promove espetáculo gratuito em Foz do Iguaçu

(foto: Karin van der Broocke)

O G2 Cia de Dança do Teatro Guaíra promove em Foz do Iguaçu, no dia 23 de novembro às 20h, o espetáculo La Cena. A apresentação acontece no Parque Tecnológico, onde também serão promovidas oficinas gratuitas de iluminação e sonorização para teatro.

La Cena é um espetáculo divertido, com doses de ironia. Conta a história de um grupo de empregados contratados para trabalhar na mansão do Sr. Stahlbaum, na preparação da festa de fim de ano e que depois de alguns incidentes na cozinha, mergulham em um sono profundo que desperta os desejos mais secretos e inconfessáveis pesadelos de cada um.

Criado em 2016 com texto e direção da coreógrafa Cleide Piasecki, o espetáculo é inspirado em contos e personagens e de E. T. A. Hoffmann (Quebra-Nozes & Camundongo Rei e o Homem de Areia); Neil Gaiman (Sandman) e nos Ballets Russes (1909 a 1929), de Serguei Diaguilev. Para o título da peça, Piasecki buscou inspiração no filme de 1998, La Cena (O Jantar), da artista italiano Ettore Scola.

COMPANHIA

O G2 Cia de Dança foi criado em 1999. O grupo é formado por bailarinos que atuaram no Balé Teatro Guaíra, que incentivados pela pesquisa de movimento e criação coletiva, se dedicam à montagem de espetáculos com linguagem contemporânea.

Serviço:

La Cena – G2 Cia de Dança

Dia 23 de novembro, às 20h

Local: Parque Tecnológico, em Foz do Iguaçu (Av. Tancredo Neves, 6731 - Jardim Itaipu, Foz do Iguaçu).

Ingressos: Entrada Franca