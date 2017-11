Abre consulta pública para enviar sugestões de ações para crianças e adolescentes

(foto: Aliocha Maurício/SEDS)

Abre nesta segunda-feira (20) consulta pública para receber sugestões ao Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente 2014 - 2023. O documento direciona a execução e o monitoramento das políticas públicas para esta população e está aberto a readequações a cada dois anos.

Até 16 de fevereiro do ano que vem qualquer pessoa pode acessar os formulários disponíveis nos banners no site www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br. A consulta pública abre espaço para sugestões e intervenções da população e contribuirá com o próximo processo de monitoramento e avaliação, marcado para o ano que vem.

As contribuições podem ser feitas por meio de dois formulários, um para comentários específicos a determinado ponto ou ação e outro para livres considerações. Os formulários devem ser preenchidos de acordo com as instruções contidas no anexo A e encaminhados dentro do prazo estipulado, por e-mail, para o endereço http://consultapublicaplanodecenal@seds.pr.gov.br.